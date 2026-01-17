En marcha la contratación de 21 bomberos, de los que 4 y un jefe serán para Morrazo

La Diputación de Pontevedra publicó ayer en el BOPa la convocatoria y las bases para cubrir 21 plazas en el Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra, de los que 4 y un jefe serán para el parque de O Morrazo. Se cumple así con el acuerdo que se había alcanzado tras la huelga de los bomberos a nivel gallego por la falta de plantilla y de un convenio.

El anuncio lo confirmó ayer el presidente provincial, Luis López, quien destacó que el gobierno provincial sigue «cumpliendo con el Consorcio» y señala el clima de diálogo que permitió aprobar el primer convenio colectivo, impulsar la relación de puestos de trabajo y, ahora, activar los procesos selectivos. La convocatoria incluye 19 plazas de personal laboral fijo (17 bomberos de la categoría C2 y dos de jefes de parque de la categoría C1), a las que se suman dos plazas de personal funcionario (una de técnico de relaciones laborales y otra de administrativo). El otro de los jefes estará en Ribadumia.

El calendario incluye 20 días hábiles para presentar solicitudes, un mes para publicar la lista provisional de admitidos y excluidos, diez días para enmiendas y, finalmente, la lista definitiva, con las fechas de los exámenes.