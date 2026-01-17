El gobierno paga otro plazo de la deuda con Promalar «frente ao bloqueo de PP e AV»

La deuda que el Concello paga a Promalar por mandato judicial lastra las arcas públicas de Cangas y condicionan todo proyecto de presupuesto. Recientemente, el gobierno local tuvo que hacer frente a otro plazo, al tercero, de los que negoció con el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra., tras realizar el primer pago de 2 millones de euros en el año 2024. Este tercer plazo forma parte de la los intereses adeudados por el incumplimiento del convenio firmado en 2004 para construir 4.000 viviendas en Aldán, en un espacio de 492.210 metros cuadrados, que en el avance del Plan Xeral de ese año figuraban como Suelo Rústico un 80% y como forestal un 20%. El segundo de los pagos aplazados se realizó en enero de 2025 y ascendía a 360.763,04 euros y el que se pagó este mes alcanza casi los 400.000 euros. La deuda se finiquita el próximo año.

Montes de Promalar en Aldán.

El gobierno local (BNG, PSOE e EU) se queja del dinero que se está pagando a Promalar en vez de estar destinado a otros fines. Culpa de ello al convenio que se firmó cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Concello de Cangas y no deja de señalar que estuvo basado en la especulación urbanística. Se trata del mismo convenio que fue declarado nulo por los tribunales, que obligaron al Concello a devolver 2 millones de euros ingresados por la promotora más los intereses acumulados. «Frente a esta herdanza, o actual goberno decidiu actuar con responsabilidade: pagar, frear o incremento dos intereses e sanear as contas municipais para liberar recursos e poder investir en Cangas, xusto o que o Partido Popular reclama agora desde a oposición, pero que nunca fixo cando gobernaba», manifiesta la edil de Facenda, Xiana Abal (BNG), que en este caso actúa como portavoz del gobierno.

Califica de cinismo que quien hipotecó al Concello con convenios urbanísticos sin cobertura legal hable ahora de inversión, «cando son precisamente suas políticas as que obrigan a destinar centos de miles de euros cada ano a pagar erros do pasado en lugar de atender as necesidades da veciñanza», dice Xiana Abal. El gobierno, en este principio de año, se muestra contundente y añade que «a esta irresponsabilidade histórica súmase o bloqueo político actual do PP e Alternativa dos Veciños (AV) que manteñen unha pinza para impedir a acción de gobierno. Ambos votaron en contra dos trámites legais necesarios para que o Concello puidese utilizar o seu propio aforro, bloqueando 1,5 millóns de euros de remanente municipáis, cartos xa aforrados pola veciñanza que, por decisión expresa da oposición, non poderá converterse en investimento», sostiene en tripartito de Cangas, dispuesto este año a no andar con paños calientes y hablar si ambages de pinza entre PP y AV.

Al tripartito le hubiese gustado contar con todo ese dinero para invertir en las necesidades del pueblo de Cangas, en vez de pagar deudas heredadas que ni siquiera se reconocen por el partido responsable.

«Consecuencias de la especulación»

También deja claro el gobierno cangués que AV conocía perfectamente cuando gobernó Cangas su cabeza de lista, Victoria Portas, que no liquidar la sentencia de Promalar estaba costando dinero día a día a los vecinos y, aún así, se negó a facilitar las herramientas necesarias para pagar la deuda. «Este mesmo comportamento repítese agora co bloqueo do aforro municipal, facendo perder recursos no presente e freando o avance de Cangas», manifiesta la portavoz del tripartito, Xiana Abal, que añade que mientras que el PP habla de inversión, son sus decisiones las que impiden invertir, «reproduciendo hoxe o mesmo modelo de irresponsabilidade que no pasado xerou débedas millonarias». Afirma que el gobierno está trabajando para poner fin a las deudas millonarias heredadas, recuperar la normalidad financiera y garantizar que los recursos públicos se destinen a los vecinos, no a pagar las consecuencias de la especulación ni del bloqueo político».