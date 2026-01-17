El GALP abre la convocatoria de ayudas de 2026
REDACCIÓN
Bueu
El Grupo de Acción Local e Pesqueira Ría de Pontevedra ha abierto la convocatoria de ayudas de 2026 correspondientes al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura promovida por la Consellería do Mar.
En total serán 6,9 millones de euros, de los que el 70 por ciento serán financiados por el Fondo y el 30 por la Xunta. Los proyectos pueden centrarse en empleo, patrimonio marinero o valorización de productos.
