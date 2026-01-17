El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre

El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra ha condenado al Concello de Bueu a indemnizar con 1.000 euros a una trabajadora del servicio de limpieza por haber vulnerado su derecho a la conciliación, instándolo asimismo a atender la petición de esta operaria de desempeñar su labor en el entorno más inmediato a su domicilio, situado en la parroquia de Beluso. Así se recoge en la sentencia dictada el pasado 17 de noviembre, que ya tiene carácter firme, donde se consideran acreditadas las circunstancias expuestas por la demandante, que reclamaba ocuparse zonas de limpieza próximas a su vivienda para poder atender a su madre de 91 años, quien cuenta con un 93 por ciento de discapacidad y una dependencia reconocida de grado II.

La demandante, que forma parte del personal laboral fijo del Concello buenense desde septiembre de 2023, había solicitado en octubre de 2024 el cambio de puesto de limpieza a la zona de Beluso a fin de limitar el tiempo de desplazamiento. Según recoge la sentencia, aunque no hubo respuesta expresa, se le reconoció ese cambio y pasó a ocuparse entonces de la limpieza de la biblioteca de la Casa do Pobo, la nave del parque empresarial, el pabellón y la escuela de Sanamedio. En julio del año pasado se le notificó verbalmente que también debería asumir tareas en el colegio de Cela, el pabellón de Bueu y la zona de urgencias del centro de salud, por lo que procedió a presentar una nueva solicitud para poder conciliar, sin que hubiese recibido respuesta alguna hasta la fecha.

El Concello alega en su informe que en su momento atendió la petición de la trabajadora hasta que se la envió a cubrir varias vacantes debido a bajas y vacaciones de sus compañeras, y argumenta que los operarios de limpieza que son personal fijo municipal tienen aparejadas las mismas funciones «por lo que no están adscritos a zonas de trabajo concretas y específicas». Se apunta además que la limpiadora no realizó alegaciones al respecto y que se entendió que no se le causaba perjuicio, debido a que la distancia entre su casa y los lugares donde trabajaba es la misma que la nave de Castiñeiras, donde se realiza el fichaje y desde donde los operarios se desplazan hasta los centros de trabajo en un vehículo municipal.

No se negoció con ella dentro del Estatuto de los Trabajadores

La sentencia estima acreditada la necesidad de conciliación familiar y laboral de la trabajadora, y apunta que su caso encaja dentro de la regulación actual del Estatuto de los Trabajadores. Señala en este sentido que el Concello no siguió el trámite establecido en el artículo 34.8 del citado Estatuto, en el que se establece la negociación individual entre las partes para alcanzar un acuerdo, y añade que el Concello «no ha acreditado suficientemente las razones organizativas», toda vez que en este caso, apunta, «lo serían de naturaleza temporal, cubrir periodos de incapacidad temporal y de vacaciones del personal de limpieza».

Por todo ello se estima la demanda «no justificando la demandada que el cambio, aunque pudiese ser temporal, no perjudicase a la trabajadora». En cuanto a la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios se fija una cuantía de 1.000 euros «por la demora del Concello en dar respuesta a la conciliación solicitada».

Críticas a Isabel Quintás

La sentencia, señala un grupo de trabajadores municipales, se enmarca dentro de un clima de enfrentamiento con la concejala responsable de las áreas de limpieza viaria y edificios públicos, Isabel Quintás. Se consideran estos trabajadores «constantemente agraviados y acosados» por una edil que «toma decisiones discriminatorias y represivas». Y lo ejemplifican con «vulneración de derechos laborales, como la no obligatoriedad de las horas extra», además de denunciar «continuas faltas de respeto» y «falta de humanidad».

Reclaman, en este sentido «un trato equitativo» y que se acabe con lo que consideran «un ambiente trabajo irrespirable».