Comuneros de Moaña prohíben ya desde 2009 que pasten caballos

La Comunidad de Montes de Moaña no está de acuerdo con los datos sobre la regulación del pastoreo en terrenos comunales que Medio Rural maneja y que remitió en una carta al Concello de Cangas con respecto al problema que generan los caballos de monte en las carreteras y que está provocando situaciones de mucha alerta en Moaña, en concreto en la PO-313, que en 2025 absorbió el 90% de las 112 llamadas por avisos de equinos en la calzada.

Los comuneros de la parroquia de Moaña aseguran que en contra de lo que figura en el cuadro de medio Rural en donde aparece esta comunidad con el pastoreo no regulado, confirman que ellos ya aprobaron en asamblea en 2009 la prohibición de pastoreo. Su presidente David Faria asegura que se adoptó el acuerdo no porque estén en contra de que los caballos estén en el monte, en donde realizan su labor en el control de la biomasa, sino por el problema que generaban en las carreteras y responsabilizaban a la comunidad de los daños en accidentes de tráfico y para proteger la plantación de frondosas.

Faria reconoce que los caballos de monte están generando un auténtico problemón.

El cuadro de pastoreo que maneja Medio Rural en esta comarca de O Morrazo, sitúa sólo a la comunidad de montes de Santo Piñeiro, en Marín, con autorización para caballos y con el pastoreo prohibido en las de Coiro y Domaio, autorizado, pero sólo para cabras en la de Meira y, se supone que por equivocación, tiene a la de Moaña con el pastoreo no regulado, cuando por asamblea lo tiene prohibido desde hace años.

Precisamente ayer la Policía Local recibió dos nuevos avisos por la presencia de equinos en la PO-313, uno casi en la madrugada en el mirador de A Fraga y otro a las 09:42 horas. El miércoles también recibieron otro aviso por una manada cerca, en Broullón.