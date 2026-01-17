La comisión de San Martiño presenta las cuentas hoy en asamblea
REDACCIÓN
La comisión de fiestas de San Martiño de Moaña, que preside Humberto Gestido, ha convocado asamblea general ordinaria para este mismo sábado día 17, en el local social de San Martiño, en la calle Enrique Rubido de la Gándara en Abelendo.
La hora fijada es a las 18:00 horas en primera y única convocatoria y la asamblea incluye un orden del día en donde el presidente dará cuenta del estado de cuentas. Las fiestas de San Martiño son una de las grandes celebraciones del municipio. Gestido señala que se informará de un superávit de algo más de 1.000 euros.
En la reunión se hablará también con los socios presentes de la posibilidad de que haya un relevo en al directiva y gente nueva que quiera asumir la comisión, algo en lo que ya había incidido gestido meses atrás.
