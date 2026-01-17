El Centro Social acoge el día 24 la Gala Benéfica por la ELA

El Centro Social do Mar de Bueu acogerá el sábado 24 una Gala Benéfica por la ELA con el objetivo de visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para los afectados por la misma. La cita fue presentada ayer en un acto al que asistieron las concejalas buenenses Laura Ogando (Servizos Sociais) y Carmen García (Cultura), además de la secretaria de la asociación Agaela, Pilar Guimeráns, de María Moldes, afectada por la ELA, y de Daniel Millán como representante de la Asociación Cultural Novos Ventos, participante en el evento.

El espectáculo estará conducido por la periodista Raquel Atanes y contará con las actuaciones de Novos Ventos, Noite Son, Retrouso de Cela y Adolfo FH. La cita será a las 18.30 horas y la entrada costará, que se puede retirar de forma anticipada, costará 5 euros. Asimismo se venderán rifas a un euro para participar en un sorteo final de regalos. También se venderá merchandising de la asociación. Y quienes no puedan acudir o quieran colaborar más pueden hacerlo en la Fila Cero a la que se accederá a través del código QR de los carteles anunciadores de la gala. El jueves 22 habrá representantes de la asociación en el mercadillo para vender entradas y ofrecer información. La recaudación íntegra del evento irá destinada a colaborar en el copago de los servicios de fisioterapia, rehabilitación y psicología.