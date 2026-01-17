Las camelias florecen en la Praza do Concello

La muestra itinerante «A camelia, flor das galegas e dos galegos» llegó ayer a Moaña, de la mano de la Diputación y de la Sociedad Española de la Camelia, que preside Carmen Salinero Corral, que fue directora hasta su jubilación de la estación fitopatológica de Areeiro en donde se ha dedicado a la investigación durante 44 años e impulsó la ruta de la camelia.

Algunos de los paneles de la exposición itinerante. | Gonzalo N.

La exposición, que incluye 14 tótems con secretos y curiosidades de esta flor, su historia y variedades a través de un recorrido al aire libre, fue inaugurada a mediodía con la presencia de Daniel Costas, como alcalde en funciones; y la edil María Ortega; además del diputado de la estación fitopatológica, Javier Tourís; y la propia Carmen Salinero. Tras la inauguración y los discursos de agradecimiento, se sirvió un té de camelia en el salón de plenos.

Carmen Salinero (centro) en la bienvenida en el salón de plenos del Concello de Moaña. / Gonzalo Núñez

La muestra, que podrá verse en la Praza do Concello hasta el domingo 25, según confirman en la Diputación, sirve también de presentación a la XVIII exposición de la Camelia que se celebrará en Domaio el próximo fin de semana 24 y 25.

Este es un año de aniversarios en la camelia, como señala Salinero. Se cumplen 25 años de la creación de la Sociedad Española de la Camelia y la intención es realizar un gran evento al final de la temporada de la primavera en abril cuando finaliza el período de floración, empezando por Pontevedra pero para llevarlo a otras localidades, en el que se recogerá la historia de esta sociedad, uno de cuyos fines es la divulgación de la camelia. También se cumplen 20 años de la ruta de la camelia, con 15 jardines de los que 10 están en la provincia de Pontevedra, y que supone un producto turístico diferente ya que la camelia atrae a un turismo de invierno y a través de la visita a los jardines se conoce historia, botánica y clima.