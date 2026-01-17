AV pide instar a la Xunta a que arregle el cierre de la autovía

Alternativa dos Veciños (AV), que lidera Victoria Portas, presenta una moción al pleno de Cangas en la que pide instalar a la Xunta de Galicia a realizar de mantener urgente una inspección del estado de los vallado y sistemas de protección de la autovía de Morrazo, en su tramo completo entre la Vilaboa, Moaña y Cangas. como consecuencia de que entran animales en la vía porque no está bien protegida y pone en peligro la circulación. Esta formación política pide también solicitar la reposición inmediata de la malla metálica en los puntos donde actualmente se encuentra deteriorada o es inexistente, demandar la elaboración de un plan de mantenimiento periódico de los cierres perimetrales de la autovía, con el fin de evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, requerir que se informe oficialmente al Concello de Cangas y a la corporación del calendario de actuaciones previstas y del presupuesto y dar traslado del acuerdo ala Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, a la Axencia Galega de Infraestructuras y a los concellos de Moaña y Bueu.

AV asegura que hay zonas en las que desapareció completamente la malla metálica que se coloca con la intención de que no entre los animales en la vía.