Arde parte del palco de la carpa del paseo de Moaña y una furgoneta en A Xunqueira

Madrugada de sobresaltos en Moaña en donde, con una diferencia de media hora, se produjeron dos incendios que se investigan como intencionados y que pudieron provocar graves consecuencias

El primero fue en torno a las 04:30 horas cuando la Policía Local detectó fuego dentro de la carpa instalada en el paseo para la celebración de festejos. Ardía la zona del palco en su interior en donde habían plantado al cartel plástico con el escudo y nombre de Concello de Moaña. La patrulla, afortunadamente, pudo controlarlo. Posteriormente, Protección Civil volvió a revisar.

La furgoneta que ardió en donde había tres bombonas de gas. / Fdv

Al cabo de una media hora, otro fuego alertaba a los grupos de emergencia. Se trataba de una furgoneta que lleva tiempo estacionada en A Xunqueira, frente a las viviendas de profesores de Reibón. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y también los bomberos que se encargaron de sofocar las llamas. El vehículo ardió por completo.

Un momento de la extinción de la furgoneta frente a las viviendas de profesores. / Fdv

En su interior había tres bombonas de butano que no estaban vacías y se encontraba estacionado cerca de un camión cisterna de Repsol.A las seis de la mañana Protección Civil de Moaña volvió a acercarse al reavivarse el fuego en una de las ruedas.