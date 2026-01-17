Arden el palco instalado en el paseo de Moaña y una furgoneta en A Xunqueira
En el vehículo, aparcado frente a las viviendas de profesores, había tres bombonas de butano
Madrugada de sobresaltos en Moaña en donde, con una diferencia de media hora, se produjeron dos incendios que se investigan como intencionados y que pudieron provocar graves consecuencias
El primero sucedión en torno a las 04:30 horas, cuando la Policía Local detectó fuego dentro de la carpa instalada en el paseo para la celebración de festejos. Ardía la zona del palco, en donde habían plantado fuego al cartel plástico con el escudo y nombre de Concello de Moaña. La patrulla, afortunadamente, pudo controlarlo. Posteriormente, Protección Civil volvió a revisar.
Al cabo de una media hora, otro fuego alertaba a los grupos de emergencia. Se trataba de una furgoneta que lleva tiempo estacionada en A Xunqueira, frente a las viviendas de profesores de Reibón. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y también los bomberos que se encargaron de sofocar las llamas. El vehículo ardió por completo.
En su interior había tres bombonas de butano que no estaban vacías y se encontraba estacionado cerca de un camión cisterna de Repsol.A las seis de la mañana Protección Civil de Moaña volvió a acercarse al reavivarse el fuego en una de las ruedas.
