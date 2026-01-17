Adicam llega a sus «bodas» de plata

La Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico (Adicam), con sedes en Cangas, Vigo, Pontevedra y Moaña y que preside Olga Sotelo con un amplio equipo, sigue cumpliendo años y con el mismo tesón y ganando apoyos por una labor reconocida en todas partes. Este próximo día 21 celebrará sus «bodas» de plata, cumplirá 25 años y lo hará consolidada como una entidad de referencia en el ámbito autonómico. La conmemoración coincide con un hito especialmente significativo: su reciente declaración como entidad de utilidad pública, un reconocimiento que avala su trayectoria, su compromiso con el interés general y su labor continuada en apoyo a mujeres con cáncer de mama y ginecológico.

La nueva condición de Adicam permitirá que los socios y socias, colaboradores y donantes se beneficien de incentivos fiscales por sus aportaciones, «promoviendo así una mayor participación social y facilitando la sostenibilidad de los proyectos que la asociación impulsa». Los fondos recibidos se destinarán íntegramente al mantenimiento y ampliación de programas de acompañamiento psicológico, bienestar físico, prevención, información, apoyo social y otras iniciativas esenciales, además de sostener la estructura necesaria para garantizar una atención profesional y de calidad.

Tal y como señalan en Adicam, desde su creación en el año 2001, ha desarrollado su labor desde Cangas para toda la comarca de O Morrazo y otros puntos de Galicia, ofreciendo atención psicológica, acompañamiento social, actividades de prevención y múltiples acciones de sensibilización: «Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por las propias pacientes es hoy una entidad consolidada que reúne a más de 2.500 socios/as en toda Galicia».

A lo largo de estos 25 años, la asociación ha acompañado a miles de mujeres, convirtiéndose en un espacio de apoyo, escucha y empoderamiento. Durante este tiempo, indican, «ha trabajado intensamente para visibilizar la realidad del cáncer de mama y ginecológico, así como para promover una atención oncológica más humana y cercana». Actualmente, más de 600 personas reciben atención directa a través de los distintos servicios y profesionales que integran la entidad, reflejando un compromiso firme con la calidad de vida de las pacientes y sus familias.

Para celebrar esta trayectoria, Adicam desarrollará a lo largo de todo el año diferentes actos conmemorativos en los que se pondrá en valor el trabajo realizado desde sus inicios, el papel fundamental del voluntariado, la dedicación del equipo profesional y el apoyo de instituciones y entidades colaboradoras.

«Cumplir 25 años supone un orgullo para Adicam y refuerza nuestro compromiso de seguir acompañando a las mujeres desde la cercanía, la empatía y el apoyo mutuo», señalan desde la asociación.

Con esta celebración, Adicam reafirma su compromiso de seguir siendo un referente autonómico en apoyo integral, prevención y sensibilización frente al cáncer de mama y ginecológico.