Xaime Fandiño presenta su novela «Contubernio Picacho».

El periodista vigués y colaborador de FARO, Xaime Fandiño, presentó ayer en el Concello de Moaña su última novela «Contubernio Picacho» en la que recorre parte del Vigo de su infancia y también O Morrazo en donde tiene casa. Forma parte de una trilogía en cuya tercera novela ya trabaja.

La Casa Museo Xosé Manuel Pazos forma parte de un grupo de colectivos, 16 para ser exactos, que piden la incorporación de Galicia a la Unesco (Organización e Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Organización Mundial de Turismo. Ahí está el espíritu siempre reivindicativo del fallecido alcalde de Cangas, siempre con Galicia. Empieza atenta la Casa Museo Xosé Manuel Pazos a estas causas nacionalistas.

La verdad, no sabemos cómo interpretar que el Centro Social de Cangas estuviera ayer vacío, el día de su reapertura. Pudimos comprobar que allí estaba todo para el ocio: cartas, parchís, dominó y demás juegos de mesa. Lo que no había era servicio de cafetería y bar. Es que hay cosas que hay que vivirlas como siempre, que no se puede disociar una cosa de la otra, por mucho que nos empeñemos. Dicen los expertos en esto de las jubilaciones y pensiones, que dentro de dos años tendremos una generación de jubilados y pensionistas más dinámica, donde premie el gusto por los deportes. Habrá que ver si tienen razón.