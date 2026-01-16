VOX encarga a Víctor Fernández dar trascendencia al partido de Abascal en Cangas

Víctor Fernández, "asesor jurídico" de 61 años, es "la persona elegida por VOX" para coordinar esta formación política en Cangas con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, en 2027. También se le encomienda el objetivo de "fortalecer la presencia del partido en la comarca" de O Morrazo, ya que no tiene representación en la villa canguesa ni en las vecinas de Moaña y Bueu.

La designación de Víctor Fernández por el comité ejecutivo de VOX forma parte de la misión de "seguir trabajando para hacer llegar el proyecto de la formación liderada por Santiago Abascal a todos los municipios de la provincia y así lograr la mayor representación posible en futuros comicios electorales". Su propósito es ser determinante en la formación de gobiernos a la derecha del PP, logrando representación que les sirva para obtener la llave del poder en las instituciones. Fernández encara este reto "con ilusión y ganas de trabajar" para que VOX pueda contar "con una amplia representación" en Cangas.

VOX es un partido que se autodefine como defensor de "la España viva" y se enfoca en la unidad nacional y la reducción del Estado. Considerado un partido de extrema derecha o derecha radical por su nacionalismo, políticas migratorias restrictivas, conservadurismo social, defensa de la ley y el orden y posturas centralistas, similar a otras fuerzas populistas de derecha que resurgen en Europa. Fernández aboga por dar respuesta a los problemas del municipio.