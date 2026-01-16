San Amaro contra viento y marea

Había ganas en Aldán, y en Cangas también, para disfrutar de San Amaro y del hermoso entorno de su capilla. La fecha está marcada en el calendario de muchas familias que se reúnen en la parroquia para festejar a un santo que ayer no pudo salir de la capilla junto a Santa Mariña, en la habitual procesión tras la misa solemne, pero que echó mano de sus poderes para que tras unas primeras horas de la mañana de intensa lluvia y viento, «las aguas» se calmaran y los vecinos pudieran disfrutar del pulpo á feira, los callos, el raxo o la empanada al abrigo de la carpa y con la música tradicional.

Preparando el pulpo á feira. | Gonzalo Núñez

Es cierto que el mal tiempo restó afluencia a la romería como tuvo otros años con día de sol, pero los que fueron regresaron a sus casas con buenas sensaciones gastronómicas y el orgullo de hacer parroquia.

La jornada comenzó ambientada con la música de la Charanga Noroeste y con una sucesión de misas en honor al santo en la pequeña capilla del lugar que fueron oficiadas por el párroco Juan Pego. La lluvia lógicamente impidió salir a las imágenes en procesión, tal y como indica el presidente de la comisión de fiestas, Albino Herbello, pero se libraron de un atrio que muy castigado por la entrada de jabalíes, con todo el terreno levantado por el ataque de estos animales en busca de comida.

El «moneco» antes de arder junto a comensales. | Gonzalo Núñez

Y la decisión de Albino Herbello de quemar el «moneco» sí o sí, se llevó a efecto. Fueron valientes o arriesgados quizás, pero el muñeco, que simbolizaba a un cocinero o cocinera, se quemó y explotó bajo la carpa, protegido también como los comensales, de la lluvia que a esa hora seguía cayendo hasta que se calmó.

Ayer fue el primer día de una fiesta que no para hasta el sábado. Hoy está programada la Festa da Xuventude «Non parei», a partir de las 17:00 horas, con los dj Gavu, Edu G., Enzo Ghisu y Nico y el sábado, será la noche de la gran verbena. Volverá a animar la Charanga Noroeste a partir de las 10:00 hora y a partir de las 17:30 hay juegos populares.

La verbena comenzará a las 20:00 horas con las orquestas Capitol y el trío Arena Musical.