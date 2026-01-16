La reapertura del Centro Social no tuvo adeptos
El local abrió sin servicio de cafetería y encontró muy escasa o nula respuesta de jubilados y pensionistas
El Centro Social de Cangas volvió a abrir ayer después de un mes cerrado debido a una inspección de Trabajo de la que fue objeto la concesionaria, que se encargaba de la cafetería. Tal y como decidió la alcaldesa, Araceli Gestido, se puso como único acceso la puerta de conserjería, por la que apenas pasaron pensionistas y jubilados. A las horas en las que acostumbraba a haber más gente, el local estaba vacío. Por el momento, la iniciativa de la regidora de abrir el centro sin el servicio de cafetería no funciona. La intención de la Alcaldía es que mientras no se saca de nuevo a concurso el servicio, los jubilados y pensionistas tuvieran un lugar para jugar a las cartas, al dominó y a otros juegos de mesa, que tanto se practican en este centro. En diciembre, la idea había sido bien recibida. Pero ayer, tal vez por el mal tiempo, no tuvo público.
