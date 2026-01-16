Primera reunión para el «Camiño seguro» del colegio de Quintela
REDACCIÓN
La concejala de Educación de Moaña, Dolores Chapela, mantuvo una reunión ayer con el jefe de la Policía Local y con representantes del colegio y del Anpa de Quintela para comenzar la elaboración de un borrador para dotar al centro de un «Camiño escolar seguro». La iniciativa se adopta debido al importante tránsito de vehículos hacia ese colegio, que carece de transporte escolar, y es una vieja reivindicación a la que ahora se quiere dar cumplimiento desde el gobierno local.
La idea es elaborar una propuesta para remitir a la AXI, tal y como se quedó con el máximo responsable provincial del ente en la última reunión con él. La próxima semana se pretende tener una propuesta definitiva, que se trasladaría también a la asociación de vecinos Bouza-Quintela y que se aprobaría en el Consello Escolar de Quintela.
