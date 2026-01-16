«El mago invisible» y «Entre mujeres», en el Auditorio de Cangas
«El mago invisible-Nada es lo que parece» es el espectáculo familiar de magia que se puede disfrutar esta noche de viernes (20.00 h.) en el Auditorio de Cangas. Mañana, sábado, Teatro Arcoiris presenta (20.00 h.) «Entre mujeres», una obra que explora personalidades y visiones diferentes de la vida. Las entradas ya están a la venta.
