Un joven cangués pierde la visión de un ojo, agredido en Mallorca

La Policía Nacional confirmó ayer a FARO DE VIGO que el grupo de homicidios investiga un robo con violencia que se produjo el pasado día 9 de enero en Palma de Mallorca, en la Plaza Quadrado, que dejó a dos jóvenes lesionados, uno de ellos en estado grave, con la pérdida de un ojo. La Policía Nacional en Palma asegura que están sobre la pista de los sospechosos y que la investigación permanece secreta. FARO DE VIGO pudo confirmar que uno de los jóvenes, precisamente al que los atacantes infringieron una herida en el ojo que le dejó ciego del mismo, es natural de Cangas y que se encontraba en la isla estudiando en una universidad de la localidad. Presuntamente la herida fue consecuencia de una ataque con arma blanca. Fue operado de urgencia tras ser llevado al centro de salud en el vehículo de una mujer que entró en escena cuando los agresores ya había golpeado y herido a los jóvenes. Supuestamente, los atacantes, que vestían de negro, son españoles y que mujer que trasladó a los jóvenes al centro médico es de nacionalidad brasileña. Los jóvenes interpusieron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional en Palma de Mallorca.

Según varios medios de comunicación de la isla, el robo con violencia se produjo cuando ambos jóvenes, de 18 años de edad, paseaban de noche por la Plaza Quadrado, en Palma. Allí fueron atacados por cuatro hombres que nada más acercarse a ellos comenzaron a agredirles con el propósito de robarles. Uno de los jóvenes recibió un golpe por la espalda y cayó al suelo, mientras que el otro salió corriendo, pensando que detrás suya venía su amigo. Miró hacia atrás y comprobó que su intuición no era cierta, así que regresó corriendo para auxiliar a su amigo que estaba siendo golpeado, al mismo tiempo que le sacaban sus pertenencias. No tuvo suerte el joven cangués, que al regresar para auxiliar a su amigo se llevó la peor parte. Según varias versiones, lo tiraron al suelo y le comenzaron a dar patadas hasta que, al final, le hirieron con una navaja en un ojo.

Ahora, el grupo de homicidios de la Policía Nacional en Palma investiga los hechos. La naturaleza de la acción, tan agresiva para robar a dos jóvenes que simplemente paseaban por la zona, es la que puede ofrecer alguna luz sobre el caso.

Las pocas pistas que aportan los testigos es que los agresores era cuatro y que iban vestidos de negro, además de que era supuestamente españoles.

La familia del joven cangués se desplazó a Palma de Mallorca nada más tener conocimiento de los hechos.