José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies

La implantación progresiva del reglamento de la UE para el control de la pesca que desde el pasado día 10 de enero entró en vigor para los barcos de entre 12 y 15 metros de eslora, que en O Morrazo afecta a una docena de embarcaciones de bajura entre Cangas (3), Moaña (3) y Bueu (6), ya lo sufre el arrastre desde hace más de 15 años, tal y como asegura el patrón de Bueu, José Carlos Martínez. Su barco, el «Ensenada de Bueu», de 25 metros de eslora y con base en Marín, parece más un despacho de un bróker de banca que el puente de mando de un marinero, con hasta cuatro ordenadores y todo tipo de tecnología.

Es la imagen de la era digital y de la geolocalización de buques que ya en este tipo de flota de litoral entró en vigor hace más de una década y que también se ve afectada en esta nueva fase de la implantación del reglamento, señala el patrón de Bueu, en la que tienen que transmitir a Madrid en el famoso Diario Digital de a bordo, ya no sólo las capturas a partir de 50 kilos, sino todas las que resulten de los lances «una locura y un problemón», asegura el patrón y miembro de la Asociación de armadores de buques de pesca de Marín. José Carlos Martínez compara la situación de ahora como «si estás en una ferretería y cada hora tienen que transmitir a Madrid todos los tornillos y cables que vendes».

En el caso del arrastre, los barcos pueden llegar a pescar al día hasta 30 especies diferentes y al diario digital se remite el patrón para demostrar el trabajo de una marea esta semana. La jornada empieza a las doce de la noche y permanecen en el mar toda la noche y todo el día siguiente hasta el regreso a puerto entre las 21.00-21.30 horas.

Sobre la pantalla de uno de los ordenadores el patrón explica todas las transmisiones realizadas a Madrid desde vía telemática desde el barco: 07.55 salida del puerto; 09.58 entrada en zona; 10:05 captura; 14..30 captura; 19.00 captura; 00.00 captura; 04.30 captura; 09.30 captura; 15.00 captura y 21.18 que figura como fin de actividad pesquera. El patrón cliquea en una de esas capturas en donde se abre una página nueva con datos de hora, registro de lance a lance y las capturas por especies. En la marea de ayer fueron 2 kilos de cada una de las 29 especies capturadas, entre las que constan piarda, arete, arete aletón, bacaladilla, rubio, caballa, brótola de roca, calamar, calamarín picudo, pepino de mar, congrio, goleta, jurel, lenguado, merluza, pulpo común, rape, pinta roja, pez de San Pedro, sapia común... «Con cada lance hay que ir mandando los datos a Madrid y al cabo del día en la previa aparecen todas las especies. Una barbaridad, una locura».

Asegura que antes de esta última entrada en vigor de la nueva fase del reglamento, solo tenían que enviar las capturas de más de 50 kilos y después, una vez en tierra, tenían un margen de 24 horas para remitir las restantes de menos volumen, pero ahora son todas con la problemática de la báscula que en el mar y con el movimiento del barco da errores sobre todo para pesar capturas de 100 gramos: «En cajas de 20 kilos puedes absorber el margen de error, pero no en pesajes pequeños». Recuerda que ellos ya batallaron hace años cuando les tocó implantar la norma y lograron reducir de 4 a 2,5 horas el tiempo que exigía la UE para la notificación de entrada a puerto, por lo que insiste en que la bajura también lo tiene que exigir porque, aunque la norma es de la UE, da margen a cada país para realizar sus modificaciones. Todo indica que el ministerio bajará ese umbral de 4 a 2 horas de notificación previa de entrada a puerto. José Carlos Martínez reconoce que, pese a esa reducción, las 2,5 horas de antelación para comunicar la llegada a puerto, esto les supone muchas veces tener que moderar la velocidad del barco para poder cumplir. ¿Y por qué esa medida? Para que a los inspectores les dé tiempo a llegar para un control en tierra.

En la asociación de armadores de buques de pesca de Marín, la batalla es más burocrática que en la calle como plantea ahora la bajura con las cofradías.

Dos autobuses desde O Morrazo a Madrid

Las cofradías de pescadores de O Morrazo siguen organizando la protesta del lunes contra la entrada en vigor del nuevo reglamento de control de las capturas y acceso a los puertos, que se vivirá dividida, con unos marineros desplazados a Madrid, coincidiendo con la reunión, a las 16.00 horas, con la Subdirección General de Pesca y otros que han optado por quedarse y participar en la concentración organizada por la Federación Provincial de Cofradías en Arcade, en donde está la sede. Los pósitos seguían recibiendo hasta última hora de ayer solicitudes de marineros para acudir a Madrid, aunque también hay un sentir de que falta más movilización. El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, y un luchador desde hace años por un trato diferencial para la flota artesanal, asegura que al cierre de esta edición tenían ya un autobús de 63 plazas lleno y que hay gente que acudirá también en AVE o en sus propios coches. La cofradía de Moaña no fleta autobús porque algunos marineros se distribuyen entre Cangas y Bueu y la mayoría acudirá a Arcade.El patrón mayor de Bueu y a su vez presidente de la Federación Provincial de Cofradías, José Manuel Rosas, que como tal estará sentado en la mesa de la reunión con la subdirectora general de Pesca, asegura que la previsión es que salga un autobús de este pósito, aunque hoy se decidirá. Asegura que habrá quien vaya en coches o en tren y también quien elija Arcade.