Empiezan las obras del colector de saneamiento en Enxerto

Comenzaron las obras de Enxerto,en Darbo, que fueron visitadas esta semana por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y por la edil de Obras y Servicios (PSOE), Sagrario Martínez. El proyecto de dotación de la red de saneamiento, abastecimiento y pluviales salió a concurso por un importe de 69.989 euros. El citado camino dispone de colector de saneamiento en el inicio, pero carece del mismo más adelante, por lo que las viviendas situadas en la parte baja carecen de este servicio. En la zona se encuentra una lavadero y una mina de agua, con una fuente donde se provoca «asologamento».