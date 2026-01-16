Deniegan el paso a la sanidad pública en Cangas por faltarle el nombre de María

No llega con la larga lista de espera sanitaria para consultas o con la falta de médicos de familia y en las urgencias, que ahora llega la burocracia a agravar la compleja situación de la sanidad pública y que ha derivado en Cangas en una queja de un matrimonio jubilado ante el Servicio Galego de Saúde (Sergas) por «desatención» en la tramitación de su solicitud para pasar de Muface a la sanidad pública y que se denegó de facto porque en la base de datos del Sergas faltaba María en su nombre compuesto.

Todo comenzó, según la reclamación presentada —se omiten las identidades—, cuando la mujer, que fue docente funcionaria de la Consellería de Educación hasta su jubilación y, por lo tanto, beneficiaria de Muface, estando su marido en cobertura sanitaria como beneficiario, pidió el cambio a la sanidad pública. Decidieron que era la mejor vía de acción al contar con los equipos multidisciplinares y especializados de la sanidad pública y hacerlo con la mayor urgencia.

Con fecha 5 de enero solicitó el cambio ordinario de entidad sanitaria, en el plazo establecido para estas modificaciones en el reglamento de Muface, algo que le fue concedido de modo inmediato, y desde ese mismo día figura adscrita al INSS.

Hasta aquí todo bien hasta que llegó la primera cita disponible en el Centro de Salud de Cangas, que fue para el día 8 de enero, en donde ella debería de completar los trámites de adscripción al Sergas, solicitar la tarjeta sanitaria y que se le asignara médico a los dos, con el fin de poder iniciar lo más pronto posible tanto el tratamiento que precisa él y continuar el propio de la mujer. El problema surgió en esa cita en el centro cangués en donde el personal responsable de las oficinas le impidieron tramitar la solicitud alegando que los datos del DNI y del NIE de su marido no coinciden plenamente con los que figuran en la base informática de datos del Sergas. En el caso de ella, aparece con un solo nombre de pila mientras que en su DNI consta con compuesto encabezado por María y en el de él una mínima diferencia en la fecha de nacimiento. En base a esto le fue denegado de facto el acceso a la atención sanitaria que precisan con la urgencia de una enfermedad.

Hasta el 7 de febrero sin cita en la Seguridad Social

La solución que desde el mostrador del centro de salud de Cangas dieron a este matrimonio jubilado fue buscaba pasar de Muface a la sanidad pública, fue dirigirse a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social, pero la primera cita previa disponible en estas dependencias no es hasta el 7 de febrero; o a las oficinas del INSS.En la reclamación presentada, reprochan que por estas mínimas diferencias como que no figure el nombre compuesto completo con María por delante, hace que se les haya denegado de facto la expedición de la tarjeta sanitaria, «por lo que carecen de acceso a médicos e servizos sanitarios». Piden que debido a la necesidad de tener atención médica especializada se tramite de forma urgente el alta en el Sergas y se asigne médico a la mayor brevedad posible para ambos De igual forma, solicitan que se identifique la norma que impide el alta en estos casos al tiempo que se piden responsabilidades por la omisión de asistencia sanitaria.