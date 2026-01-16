El concello incorpora tres trabajadores con el +Emprega
Los nuevos empleados refuerzan Urbanismo, la OMIC y Subvencións con contratos de un año
REDACCIÓN
El Concello de Bueu incorporó ayer mismo a su plantilla municipal a tres trabajadores que llegan a través del programa +Emprega de la Diputación de Pontevedra. Las personas que reforzarán algunas de las áreas más necesitadas responden al perfil de un técnico forestal, un técnico de gestión pública y un auxiliar administrativo.
El técnico forestal reforzará el departamento de Urbanismo para asumir tareas en la gestión y control de las fajas, tanto en los núcleos como en las áreas secundarias, descargando de trabajo a un departamento con bastante carga laboral. El técnico de gestión pública reforzará el área de Subvencións y la persona con perfil de auxiliar administrativa se encargará de desarrollar su labor en la OMIC, inmersa en la reclamación colectiva por los gastos hipotecarios. Los contratos tendrán una duración de un año.
