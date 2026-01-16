Bueu y Portos consensúan el proyecto de la nave náutica junto a la Casa do Mar

La construcción de una nave náutica junto a la Casa do Mar que sirva al club de remo local para guardar las embarcaciones y, a la vez, para tener un acceso más sencillo al agua, está un poco más cerca de convertirse en realidad. El Concello de Bueu trabaja ya en un proyecto modificado que cuenta con el visto bueno de Portos de Galicia, y que supondría abandonar la intención inicial de adosar el nuevo edificio al actual para proceder a habilitar un corredor de separación entre ambos, con una distancia de un metro y sesenta centímetros, tal y como marca la normativa de accesibilidad.

El gobierno local reactiva esta idea después de haber mantenido contactos en las últimas semanas con el ente público, y de que este remitiese un comunicado en el que propone diversas opciones y solicita la documentación necesaria para poder conceder la preceptiva autorización. Una vez sabido que el Instituto Social de la Marina –propietario del inmueble de la Casa do Mar– no acepta que se adose esa pequeña edificación, la fórmula por la que se apuesta, con el aval de Portos, es la de establecer esa separación entre ambos edificios.

La iniciativa supondría levantar esta nave-almacén en el espacio situado entre el final del edificio de la Casa do Mar y el inicio de la zona portuaria, en donde en la actualidad hay un pequeño vial y varias plazas de aparcamiento. La superficie prevista inicialmente se reduciría para permitir la zona de paso, pasando de tener una anchura de seis metros a una que oscilaría entre los 4 y los 5,5. Eso sí, la intención del ejecutivo buenense es la de prolongar la construcción hacia el mar, ganando más espacio hasta alcanzar los 23 metros de largo.

Dos accesos al nuevo inmueble

«Son dimensiones suficientes para el uso que se le va a dar», defiende el alcalde buenense, Félix Juncal, para una nave que contaría con dos accesos, uno de cara a tierra para la entrada de los remolques con las embarcaciones, y otra de cara a la playa de Pescadoira para poder entrar al agua y salir de ella.

Desde el concello se valora positivamente el requerimiento remitido desde Portos, «que confirma la viabilidad del proyecto cumpliendo con los requisitos que solicitan, y que la autorización es previsible». Por ello, los técnicos municipales trabajarán en los próximos días para reformular la propuesta y plantearla en Portos para recibir el visto bueno.

Juncal, eso sí, reconoce que «no sería la solución idónea en un contexto diferente, pero habida cuenta de que no hay alternativa para la regeneración de la playa de Pescadoira ni una solución para la rampa, es una alternativa válida». Por no hablar, añade, de que «aunque existiese esa rampa no garantizaría el acceso al agua durante todo el año, especialmente en época de temporales».

Descartada la ubicación en Banda do Río

El documento remitido por Portos de Galicia al Concello de Bueu planteaba dos alternativas, además de la de separar el nuevo edificio del de la Casa do Mar. Una de ellas pasaba por un acuerdo escrito con el Instituto Social de la Marina para permitir adosar el nuevo inmueble al antiguo (anulando un par de ventanas) y la otra por trasladar esa nave-almacén a la zona oeste del puerto, junto a la playa de Banda do Río. Esta última propuesta se rechazó por estar excesivamente alejada de la zona central de actividad del Club do Mar Bueu.

Sin embargo, hace ahora más de 13 años, en mayo de 2012, el concello buenense llegó a plantearse muy seriamente la opción de construir en ese entorno de Banda do Río, junto a las casetas de los marineros, una nave náutica que reemplazase a la de Pescadoira. La idea era la de trasladar toda la actividad de remo de un arenal al otro, debido al deficiente estado de las instalaciones del club, pero, sobre todo, por la problemática del acceso al agua, complicado debido al estado de la rampa. En Banda do Río se contaba con una entrada y salida del agua mucho menos peligrosas. El proyecto contemplaba un edificio de 104 metros cuadrados con una altura de más de cinco metros, que incluía tanto un espacio para albergar las embarcaciones como dos vestuarios y otras dotaciones complementarias. El presupuesto que se manejaba en aquellas fechas era de 96.000 euros.