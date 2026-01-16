Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bernardino Graña «toma posesión» da Casa da Cultura

Poesía, música ou o documental «O home que quixo vivir», no acto de homenaxe ao poeta do mar, este domingo en Cangas polo seu cabodano

Cartel convocando ao acto de homenaxe a Bernardino Graña, este domingo. | FdV

Gonzalo Martínez

Cangas

«No cabodano do seu pasamento, reunímonos para render homenaxe a unha das figuras máis grandes da nosa literatura, creador universal profundamente vencellado ó mar e á vila que o viu nacer». É á invitación do Concello de Cangas a participar, o domingo a mediodía, no acto de lembranza a Bernardino Graña Villar, poeta do mar e Fillo Predilecto da vila, que desde ese día terá o seu nome estampado na fachada da Casa da Cultura, en Rodeira. Cumprirase, así, o desexo da cidadanía expresado na aprobación unánime polo Pleno da Corporación canguesa, nunha fonda homenaxe na que participarán amigos, artistas e representantes das institucións políticas e académicas vencelladas á súa prolífica vida e obra.

Os actos comezarán ás 12 coa proxección, na sala Ángel Botello, do documental «Bernardino Graña, o home que quixo vivir», realizado por Xan Leira. «Centra a súa narrativa e desenvolvemento documental nun relato coral construído por persoas próximas ás máis diversas actividades profesionais, literarias, políticas e sociais protagonizadas polo escritor cangueiro ao longo da súa vida», explican. A homenaxe trasladarase logo aos exteriores, se as condicións meteorolóxicas o permiten, para o bautismo da Casa da Cultura co nome de Bernardino Graña. A presentación correrá a cargo de Lucía Docampo, concelleira de Normalización Lingüística, e tamén intervirá a concelleira de Cultura, Aurora Prieto.

A música de Varalonga dará continuidade ao programa, Héitor Mera e Alexandre Ripoll glosarán a Bernardino, e a poesía chegará por boca de Javier Gallego a Asociación Mar de Pedra, Mónica Camaño, Rafael Fernández Lorenzo, Henrique Rivadulla e Daniel Costas. Xico de Cariño aportará máis música a un acto no que tamén se anuncia a presencia de representantes de institucións culturais: Xosé Henrique Monteagudo, da Real Academia Galega (RAG), membros da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), ou Anxo Angueira, da Casa Museo Rosalía de Castro.

A música de Dori Santos, as representacións dos Concellos de Moaña e Nigrán, a descuberta da placa «Casa da Cultura Bernardino Graña» (deseñada polo artista Camilo Camaño Xestido), a intervención da alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, e a música de Varalonga culminarán a homenaxe.

