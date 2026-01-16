La Asociación de Veciños Nós presenta al Concello una larga lista de necesidades

La Asociación de Veciños Nós presento ante el Concello un dossier completo de las necesidades de los barrios de San Pedro y Cimadevila. Recuerda que después de 20 años por fin se realizaron las obras de mejora de la seguridad viaria en la carretera EP-1002, entre A Madalena y Herbello y que su propósito es que continúen, por lo que se solicita la ejecución de otros dos tramos. Pide también el colectivo vecinal, tanto al Concello como a la Diputación que ejecuten las paradas de autobús, así como la instalación y sustitución de marquesinas.

También está en el dossier la mejora de la avenida de A Coruña, aunque sea competencia de la Xunta de Galicia. Recuerda que la Xunta ya se comprometió a acometer las bajadas de las rampa desde aceras, que continúan con problemas de movilidad, por lo que solicitan al Concello la retirada de obstáculos. También pide que se actúe en la calle Enseñanza y, en este sentido, piden que se complete la totalidad de los tramos de aceras que falta, hasta los cruces de la avenida de A Coruña y de Vigo. También demandan la retirada de recipientes de basura que están en las inmediaciones del cruceiro, así como obras en Ramal do Paraíso y Serra Nacente.