Xoga inaugura hoy la III edición de «Falando da Saúde»

El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy la primera de la veintena de charlas de la III edición del programa «Falando da saúde» que organiza el Concello con agrupaciones vinculadas a la salud. Será a las 18:00 horas a cargo de María Jesús Monterde García, presidenta de la Organización de diversidad sensorial de Galicia «Xoga». Se trata de una entidad de iniciativa social para la representación de los intereses de las personas con diversidad sensorial (personas sordas, con perdida auditiva y sordoceguera), sus familias y profesionales en os ámbitos de la sociedad. La siguiente charla será el jueves día 22 a cargo de Afamo con la neuropsicóloga de la asociación de atención al alzheimer Rocío Romero que abordará las demencias, tratamientos y cuidados de la persona cuidadora.