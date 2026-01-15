El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre

El Concello de Cangas recurrió la valoración realizada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el procedimiento de ejecución de sentencia del famoso caso del edificio Noria 4. El recurso se interpone por la posible indemnización a compradores de buena fe de viviendas en el edificio Noria 4, sobre el que pesa una sentencia firme de derribo parcial y en el que viven alrededor de 60 familias. El TSXG calcula que el Concello debe disponer de 7.884.000 euros para hacer frente a estos pagos, porque fue el Concello quien otorgó licencia municipal a un edificio que el juzgado demostró que era ilegal, porque no cumplía la ordenanza municipal.

El recurso del Concello de Cangas se fundamenta en un informe técnico realizado por el arquitecto municipal Alfonso Lage en el que sostiene que son las plantas ático y aprovechamiento bajo cubierta las que se encuentra en situación de disconformidad con el planeamiento vigente, por lo que la valoración de la indemnización por compradores de buena fe debe limitarse a aquellas personas que adquirieron en las citadas plantas ilegales, no a otras. En este sentido, la indemnización que propone el Concello es la siguiente: a los del ático, donde hay siete viviendas, 1.090.000 euros y a los que adquirieron en las circunstancias ya señaladas, 445.000 euros; en total cerca de 1,5 millones de euros que tendrían que salir de las arcas municipales. La gran diferencia entre una valoración y otra estriba en que el alto tribunal gallego incluye a todos los compradores de buena fe de todo el edificio y el Concello entiende que solo debe afectar a los que compraron en la zona que es ilegal. Ahora hay que esperar la respuesta del TSXG, que sigue exigiendo del Concello de Cangas que presente un proyecto de derribo del edificio ubicado en el número 4 de la calle Noria. Aquí no hay datos sobre el coste de la demolición del edificio. Al respecto, los únicos datos que hay son los que manejó el gobierno local de Cangas hace diez años, cuando gobernaba el Concello el Partido Popular en coalición con el independiente, Nardo Faro Lagoa, ya fallecido. El coste se fijaba en 750.623,88 euros para Noria 4 y para Noria 2, 524.048 euros. Claro que a día de hoy estas cantidades están desfasadas debido a la subida de los materiales y de la mano de obra. Pero, de momento, son las únicas formuladas. El gobierno actual sigue informando al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se está trabajando en la elaboración de los presupuestos de derribo del citado edificio y, de momento, se eluden las multas coercitivas, que van entre los 100 y los 1.500 euros a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. En el año 2023, el alto tribunal gallego ya había dado al Concello un plazo de dos meses para que presentara un plan de actuación en un plazo de dos meses y las garantías a los compradores de buena fe.

El TSXG hace hincapié en la ejecución de sentencia del edificio Noria 4, solicitada por los hermanos Lovera Núñez. Pero el Concello de Cangas, sin embargo, no recibe ninguna orden judicial respecto al derribo del edificio Noria 2, que es el que hay que demoler entero, porque los tribunales de justicia lo consideran ilegal al haber sido ejecutado sin ningún tipo de licencia municipal e invadiendo el curso del río Bouzós.

El edificio Noria 4 se construyó en los años 90 y tampoco está muy claro qué gobierno amparo la construcción. El PP manifestó en su día que los edificio Noria 2 y Noria 4 habían sido levantados con el consentimiento del que fue presidente de la Gestora de Cangas, Mariano Abalo; ahora persona de confianza de la edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas.

Pero el exconcejal de ACE, que en su momento ocupó también las carteras de Urbanismo y Facenda, replicó que fue la comisión de gobierno de 18 de noviembre de 1999, la que otorgó la licencia apara legalizar la situación el edificio Noria 2 y que la Gestora lo que hizo fue tratar de evitar la construcción con la apertura de un expediente de infracción que tiene fecha de 1990. Un proceso lleno de confusión.