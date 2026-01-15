La toxina remite y ya permite trabajar en el polígono de bateas de Meira

Desde comienzos de año los bateeiros de Moaña no habían recibido una buena noticia, pues la toxina se recrudeció ordenando un cierre cautelar de los polígonos ubicados frente al centro urbano y frente a la parroquia de Meira días antes del festivo del Día de Reyes. Desde entonces la situación no había hecho más que empeorar pero ahora parece que el episodio de toxina está remitiendo.

No en vano los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) permitieron, este martes, volver a trabajar en el sector de viveros ubicado frente a la parroquia de Meira, el Cangas D. Se suma al Cangas E, en Domaio, que estaba abierto desde el 16 de diciembre junto a los polígonos de la ensenada de San Simón.

Esta apertura supone un balón de oxígeno para el sector mejillonero, sobre todo por la perspectiva de que pueda extenderse la mejoría de la situación. Ayer mismo se tomaron muestras de todos los polígonos que quedan cerrados desde el casco urbano de Moaña hasta el frente de Nerga, en la parroquia canguesa de O Hío, en donde queda mucho producto por extraer pues no se puede trabajar desde finales del mes de octubre.