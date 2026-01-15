Suspendida la charla que iba a dar este jueves Xoga en las jornadas "Falando da saúde" en Cangas

La apertura de la III edición del programa de charlas "Falando da saúde" de Cangas tendrá que esperar. La charla inaugural de hoy a cargo de la entidad de diversiad sensorial Xoga de Galicia ha tenido que suspenderse debido a la imposibildaid de asistencia de su presidenta María Jesús Monterde García, por motivos personales.

El programa incluye una veintena de charlas relacionadas con la salud y organizadas por entidades y asociaciones vinculadas a la salud, hasta el 4 de junio, con tres o cuatro por mes.