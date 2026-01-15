Suspendida la charla que iba a dar este jueves Xoga en las jornadas "Falando da saúde" en Cangas
Estaba prevista hoy en el Concello a as 18:00 horas
La apertura de la III edición del programa de charlas "Falando da saúde" de Cangas tendrá que esperar. La charla inaugural de hoy a cargo de la entidad de diversiad sensorial Xoga de Galicia ha tenido que suspenderse debido a la imposibildaid de asistencia de su presidenta María Jesús Monterde García, por motivos personales.
El programa incluye una veintena de charlas relacionadas con la salud y organizadas por entidades y asociaciones vinculadas a la salud, hasta el 4 de junio, con tres o cuatro por mes.
