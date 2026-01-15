Sanidade instala un nuevo transformador en el centro de salud tras el apagón

El centro de salud de Cangas va retomando la normalidad después del apagón que sufrió en la madrugada del sábado debido a que se estropeó el cuadro eléctrico que dejó al edifico sin luz, sólo abastecido por el grupo electrógeno del Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias, pero sin posibilidad de usar los ordenadores para las consultas el lunes por la mañana. Desde Sanidade confirman que se adquirió un nuevo transformador para sustituir al anterior y que la intención era que llegara ya el martes a Cangas y que ya estuviera operativo.

Explican que, pese a la incidencia, las urgencias del PAC de Cangas, que también atiende a la población de Moaña, funcionaron con normalidad y sólo se registró la incidencia el lunes por la mañana en el sentido de que toda la tramitación de las consultas, se tuvieron que realizar en papel, al no poder hacer uso de los equipos informáticos. Pese a ello, añaden que toda la actividad de la atención ordinaria se llevó a cabo y no fue necesario realizar ninguna cancelación, y cuando era necesario realizar alguna copia de papel, se recurrió a la impresora del PAC. Ya por la tarde del lunes, se reforzó el suministro eléctrico con el alquiler de un generador de gran potencia, que se ubicó en la entrada al aparcamiento del personal del centro de salud y que ayer todavía seguía.

Huelga

Por lo que respecto a la huelga de dos días convocada desde ayer por los médicos, a través de los tres sindicatos mayoritarios en el sector (O´Mega, Simega y SMP) contra el nuevo Estatuto Marco del Gobierno central y su nuevo régimen de guardias, la primera jornada se resolvió con muy escasa incidencia. Sanidade aporta datos por áreas sanitarias. En el caso de la de Vigo, a la que pertenecen Cangas y Moaña y a falta de datos concretos de sus respectivos coordinadores que no respondieron, el seguimiento en el turno de mañana fue del 8,37% y por la tarde del 8,40%. En el área sanitaria de Pontevedra y Salnés, del 7,28% y del 4,44%, respectivamente. En Bueu, su coordinadora sí que confirmó que nadie fue a la huelga.