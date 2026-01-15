San Amaro viste de gala a Aldán

La comarca celebra hoy la primera de sus grandes romerías del año, la de San Amaro en Aldán, en la capilla que lleva el nombre del santo y que hoy saldrá en procesión, si la lluvia lo permite, tras la misa solemne de las 13:00 horas, junto a la imagen de Santa Mariña. La comisión de fiestas que preside Albino Herbello está muy pendiente del cielo pues la predicción de MeteoGalicia es que hoy pasará un frente frío que dejará fuertes vientos e intensas lluvias.

Con el agua ya se contaba por eso la comisión ha instalado una carpa en el atrio, tal y como señala su presidente con capacidad para más de un millar de personas. Albino Herbello confía en que puedan llevar a cabo la tradicional quema del «moneco», tras la misa y la procesión de las 13:00 horas, y señala que sí o sí se quemará sin descartar que se pueda hacer en la carpa.

La comisión ha estado trabajando con intensidad a lo largo de los últimos días en todos los preparativos para la fiesta, aunque no contaba con la acción de los jabalíes que hace quince días destrozaron buena parte del atrio. Por eso dice que la gente verá que está todo el terreno levantado, pero no han podido hacer más para su arreglo.

El programa de festejos incluye para hoy pasacalles a las 10:00 horas a cargo de Charanga Noroeste. Hay misas a las 10:00; 11:00; 12:00 y la solmene a las 13:00 y tras la procesión y la quema del «moneco», habrá sesión vermú con Noroeste y degustación de pulpo, callos y empanada. El viernes continúa el programa con la Festa da Xuventude «Non parei», a partir de las 17:00 horas con los dj Gavu, Edu G., Enzo Ghisu y Nico. El sábado vuelve la charanga a las 10:00, hay juegos populares a las 17:00 y verbena con Capitol y Trío Arena Musical.