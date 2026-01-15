Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo

El frente frío que barre Galicia con lluvias intensas dejó su primera huella en la mañana de este viernes en la Autovía de O Morrazo, en Domaio (Moaña), con un aparatoso accidente de tráfico por salida de vía de un vehículo de alta gama, que quedó muy destrozado aunque afortunadamente su conductor, de 36 años y vecino de Vigo, salvó la vida, si bien fue trasladado en la ambulancia del 061 al hospital Álvaro Cunqueiro para ser sometido a pruebas.

El accidente se produjo en torno a las 13:00 horas en el kilómetro 3 de la Autovía en sentido a Rande, en el tramo del enlace de San Lourenzo. Un particular dio la alerta al 112. Hasta la zona se desplazó la Guardia Civil y desde mantenimiento de Carreteras se adpataron las pertinentes medidas de seguridad con señalización para el resto de los conductores que circulaban por la carretera ya que el coche quedó ocupando uno de los carriles de la calzada.

El accidente se produjo al perder el conductor el control del coche, que impactó por el lateral izquierdo contra la mediana y dio varios trompos perdiendo piezas de la carrocería. Debido a la presencia de estos restos en la calzada y según informa el 112, otro vehículo resultó dañado.