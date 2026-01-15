Presentación del cómic «Netchu. O neno momia» en Gáidil

La tienda y espacio de juegos Gáidil, en Bueu, acoge mañana la presentación del cómic «Netchu. O neno momia», editado por Boulevar Libraría Edicións. El evento será a las 19.30 horas y estará presente el autor, Baltar Morgade Lores, que al final de la presentación firmará ejemplares del cómic.