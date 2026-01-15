El PP vuelve a atacar a la UTE y al tripartito por los bacheos

El PP de Cangas, que lidera Dolores Hermelo cuestiona que el gobierno municipal presente como solución suficiente la realización de bacheo puntuales por parte de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, cuando los socavones continúan apareciendo en las principales avenidas del municipio, como avenida de Ourense, de Lugo o Bueu (ninguna de ellas es competencia municipal, sino de la Xunta y de la Diputación). Desde el PP se advierte que no se trata de hechos aislados ni consecuencia exclusiva del paso del tiempo, sino que tienen su origen e la falta de compromisos reales y de inversiones por parte de la concesionaria, así como en el deficiente mantenimiento de la red de saneamiento municipal, una situación que el gobierno local del BNG y sus socios llevan años repitiendo. Consideran los populares que el hecho de que la UTE Gestión Cangas reconozca que está obligada a asfaltar los baches abiertos tras las actuaciones en alcantarillas, evidencia que durante años se actuó de manera provisional y superficial si n acometer reparaciones estructurales ni reposiciones completas del firme, «tapa agujeros no es solucionar un problema». El PP habla de un gobierno «que siempre llega mal y arrastro».