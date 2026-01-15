Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía de Cangas, alertada por un intento de suicidio

REDACCIÓN

Cangas

Los suicidios o intentos de suicidio son un problema que va en aumento y que confirma el jefe de la Policía Local de Cangas en este municipio. Ayer mismo la patrulla tuvo que acudir pasadas las 11:30 horas a una vivienda en el casco histórico de la localidad y se abortó un posible intento de suicidio de una mujer de mediana edad.

Parece ser que la mujer había ingerido unas pastillas, no se sabe con que intención, y un familiar en seguida dio aviso al 112 que alertó a la Policía Local. La patrulla llegó con suma rapidez al punto y entró en la vivienda en donde encontró a la mujer medio adormilada, pero en la Policía aseguran que fue por su propio pie hasta la ambulancia que la trasladó al centro de salud y de aquí a un hospital.

En este caso, todo se resolvió positivamente.

