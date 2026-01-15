El peso de la pesca artesanal en O Morrazo: 10 millones de euros en 2025

La flota de pesca artesanal de O Morrazo afronta momentos de incertidumbre y tensión debido al nuevo reglamento de control de capturas de la Unión Europea (UE), con exigencias inasumibles para el sector y que incluso podría llevar al amarre a algunos barcos. La bajura es uno de los principales motores económicos de la comarca, tanto por la cantidad de puestos de trabajo que genera como por su impacto económico. En el año 2025 las lonjas consiguieron recuperar el umbral de los 10 millones de euros en facturación conjunta, todo un hito porque tuvieron «enemigos» como toxinas y temporales en momentos clave para el sector.

Este balance está encabezado por la Cofradía de Cangas, con el segundo mejor año de su historia, y con el impulso de Bueu, que después de un 2024 marcado por la crisis del pulpo se ha recuperado con un aumento de casi 485.000 euros en su volumen de negocio. Moaña cerró 2025 con un descenso de más de 200.000 euros en su facturación y Aldán-O Hío se mantiene, con una ligera oscilación a la baja. En total, entre las cuatro lonjas alcanzaron 10.060.240 euros en el ejercicio 2025 frente a los 9.879.412 del año 2024. Un aumento de más de 180.800 euros.

La sensación es que el recién finalizado 2025 pudo ser un año histórico, sobre todo en Cangas. Pero los efectos de las toxinas sobre el marisqueo en meses como agosto y noviembre, así como la sucesión de temporales en diciembre en plena campaña navideña impidieron que los datos fuesen mucho mejores. Cangas es la única cofradía que un año más supera la barrera de los 4 millones de euros y consolida un volumen de negocio por encima de esa barrera: son ya cinco ejercicios consecutivos franqueando con claridad esa cifra. Su récord histórico lo alcanzó en 2024 con más de 4.652.500 euros y 2025 lo cerró con 4.572.021 euros, un retroceso de 80.360 euros. «Si no fuese por la toxina y los temporales de diciembre, que afectaron especialmente al percebe, estaríamos ante el mejor año de nuestra historia», aseguran.

La navaja, comercializada a través de la marca de Navalla de Cíes y con el impulso del formato en conserva, sigue siendo la principal fuente de recursos: más de 65.000 kilos y superando los 1,4 euros. Son menos capturas que en 2024 –año en el que se comercializaron más de 79.000 kilos–, pero la facturación es casi la misma.

El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, conectado a la videoconferencia desde su domicilio. / Gonzalo Núñez

Entre los retrocesos más significativos está el del percebe. La agrupación de percebeiros estuvo más de un mes en tierra entre noviembre y diciembre por culpa de los temporales y no pudo ir a alguno de sus «santuarios», como el islote de Agoeira. Así, de los más de 8.930 kilos y cerca de 602.000 euros de 2024 se pasó a 6.089 kilos y 498.682 euros en el año 2025.

Por su parte, la Cofradía de Bueu venía de lo que se podía definir como un «año negro». El balance de 2024 dejó pérdidas de 375.000 euros por su depedencia del pulpo y por la mala situación del percebe. Por ello el ejercicio de 2025 es el de la recuperación, con casi 485.000 euros más de facturación: de los casi 2,7 millones de 2024 a rozar los 3,2 millones.

Un renacer claramente vinculado al cefalópodo: en 2024 fueron menos de 95.000 kilos y las ventas no alcanzaron el millón de euros, mientras que en 2025 se alcanzaron los 117.900 kilos y la facturación fue de casi 1.388.000 euros. El percebe también explica esa recuperación. Los percebeiros regresaron a Ons después de un parón de 15 meses y pudieron trabajar durante los tres meses del verano. Y pese a que en Navidad no pudieron volver a la isla el año 2025 concluye con más de 3.475 kilos y 236.800 euros en ingresos.

La plaza de Bueu, ayer, prácticamente vacía por el mal tiempo en el mar y por el amarre de la flota. / Fdv

Los datos de la almeja japónica y la babosa lastran a la Cofradía de Moaña

La delicada situación del marisqueo se ceba especialmente con la Cofradía de Moaña, que pasa de rozar los 1,6 millones de euros en 2024 a quedarse por debajo de los 1,4 millones en 2025. Un balance lastrado por la almeja japónica, que de los casi 37.600 kilos y más de 600.000 euros de 2024 pasa 24.000 kilos y 366.600 euros. La almeja babosa también registra un acusado descenso: de 14.350 kilos y 331.500 euros en 2024 a 9.880 kilos y 260.690 euros. Solo entre estas dos especies el bajón en la facturación llega a los 304.000 euros.

Los datos fueron mucho mejores en el caso de la rubia, que pasa de casi 222.000 euros a más de 381.300, y en la fina, que sube de 60.000 euros a más de 72.000 euros, pero son insuficientes para compensar la tremenda caída en las otras dos especies.

La Cofradía de Aldán-O Hío mantiene unos resultados casi idénticos, con un retroceso de casi 19.000 euros: de los 940.938 euros de 2024 a 922.000 euros en 2025. Las principales fuentes de recursos de este pósito son el pulpo, con casi 40.000 kilos y 468.000 euros, y la navaja, con cerca de 18.000 kilos y más de 272.600 euros.