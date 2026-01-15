El número 50660 es el premiado con el viaje a Punta Cana en Moaña
El número agraciado con el viaje a Punta Cana en las rifas de la hostelería de Moaña es el 50660 coincidente con el cupón de la ONCE del lunes 12 de enero. Se repartió en el Bar Piscis. En el primer intento no apareció el premiado. El premio de un vale de 200 euros recayó en el número 13957 del sorteo de la ONCE del 13 de enero.
