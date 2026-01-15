Moaña tiene hasta abril para licitar y reformar el pabellón de O Rosal

La siguiente inversión en infraestructura deportiva que acometerá el Concello de Moaña, tras la instalación del nuevo césped en los campos de fútbol 7, será la anunciada reforma del pabellón deportivo de O Rosal, financiada con fondos de la Diputación de Pontevedra. Eso sí, el gobierno local deberá darse prisa: las obras deben estar terminadas en abril y aún queda pendiente el proceso de adjudicación.

El retraso se debe a que fue necesario solicitar un informe de Augas de Galicia, que ya ha llegado y es favorable. Una de las mejoras previstas consiste en el asfaltado del tramo entre el río O Inferno y el pabellón, para facilitar la entrada y maniobra de ambulancias. Además, se mejorará el acceso para los vehículos de emergencia.

Desde el Concello explican que solicitaron a la Diputación una prórroga para hacer coincidir la fecha obligatoria de finalización de la obra con la de justificación de la inversión, prevista para septiembre. El objetivo, más que ganar tiempo, era reducir el impacto sobre los clubes que utilizan la instalación, aprovechando el parón deportivo del verano para ejecutar los trabajos. Sin embargo, por el momento no han recibido respuesta del organismo provincial. Ante esta situación, el Concello acelerará la licitación para adjudicar cuanto antes e iniciar las obras en las próximas semanas.

La Diputación aportará a esta actuación cerca de 197.000 euros a través del Plan de Infraestructuras Deportivas. Los trabajos incluyen la renovación de la carpintería interior de la zona de vestuarios y la mejora de la ventilación del pabellón, creando una corriente de aire entre dos puntos para evitar la condensación de humedad en los techos. También se instalará una nueva impermeabilización para atajar filtraciones y se actuará sobre la propia superficie de juego.

En la actualidad son tres los clubes que utilizan estas instalaciones: Balonmán Moaña, Balonmán Samertolaméu y Escola Futsal Morrazo. Los otros dos pabellones deportivos del municipio —Reibón y Domaio— tienen también todas sus horas ocupadas, por lo que la intención es compatibilizar las obras en O Rosal con entrenamientos y partidos de estas entidades.

El único parón obligado, que se prevé de solo unos días, será cuando se trabaje en la pista. Se intentará hacerlo coincidir con el parón competitivo de Semana Santa. La madera se conserva en buen estado, pero será necesario barnizarla de nuevo y repintar las líneas como labores de mantenimiento.