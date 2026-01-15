Moaña conecta el agua al centro de salud y espera por la cesión de la Casa do Mar

La empresa concesionaria del ciclo del agua en Moaña, Aqualia, concluyó el lunes los trabajos de la acometida del nuevo centro de salud. La actuación había comenzado el viernes, con «mucho retraso», según denunció la Xunta de Galicia, y quedó lista en solo dos jornadas. La alcaldesa, Leticia Santos, explica que ahora corresponde a la Consellería de Sanidade realizar la conexión final con el nuevo edificio.

Desde Sanidade confirman que la construcción del nuevo centro de salud está totalmente finalizada y que los operarios ya están realizando pruebas de las distintas instalaciones. La tarea de amueblar y dotar de equipamiento médico el inmueble debería comenzar a corto plazo. Todavía no hay una fecha establecida para la puesta en funcionamiento de una dotación que duplicará la superficie sanitaria de Moaña.

De momento, la atención primaria sigue prestándose en la Casa do Mar, un edificio perteneciente al Instituto Social de la Marina (ISM). En octubre de 2024, el Concello de Moaña solicitó al ISM la cesión de este inmueble cuando quede liberado de su actual función sanitaria. La regidora explicó ayer que, por ahora, no ha recibido respuesta a esta solicitud, ya que su uso futuro se decidirá una vez que deje de acoger las consultas del Sergas y todo el personal esté ya trasladado a Sisalde.

La decisión sobre el futuro de la Casa do Mar debería adoptarse en los primeros meses de 2026. La intención del gobierno local es «destinar el edificio a usos museísticos, sociales y culturales vinculados, fundamentalmente, con el sector del mar, por ser Moaña una villa marinera». Su ubicación, en el frente marítimo y junto a los recientemente regenerados astilleros tradicionales, se considera idónea para este tipo de usos. Parte del espacio podría destinarse al museo del mar que desde hace años intenta impulsar el colectivo Devanceiros do Mar, que organiza exposiciones anuales y cuenta con un amplio número de piezas que reflejan el patrimonio marítimo de la villa.

En el acceso principal al inmueble de Sisalde ya puede leerse el cartel que indica su función como centro de salud. La obra, en los terrenos cedidos y urbanizados por el Concello, supone una inversión de la Xunta de Galicia de 8,3 millones de euros. El edificio supera los 3.500 metros cuadrados y su estructura es íntegramente de madera, lo que lo convierte en el mayor inmueble de este material construido en toda Galicia.

A falta de saber si contará o no con servicio de urgencias, que ahora está unificado en Cangas, el centro de salud dispondrá de ocho consultas de medicina, seis de enfermería y una de matrona, además de sala de toma de muestras, sala de técnicas, seis salas polivalentes y dos consultas de pediatría. Incluirá también un despacho de coordinación, una sala para educación sanitaria, un área de salud bucodental, otra de fisioterapia, trabajo social, telemedicina y ecografías.