Médicos de Atención Primaria de O Morrazo, indignados con el reproche de los coordinadores de urgencias

La sanidad vive momentos convulsos con convocatorias de huelgas de los médicos y quejas como la última de los coordinadores de 12 servicios de urgencias hospitalarias de Galicia que el pasado día 10 suscribían un comunicado de denuncia de la situación por la que atraviesa la plantilla debido al aumento de las asistencias y la falta de profesionales, pero que ha «indignado» a la plantilla de Atención Primaria. Fuentes consultadas aseguran que todos están comprometidos con la mejora de la asistencia sanitaria, pero lo que no se puede hacer es para «arreglar tus problemas denostar a otros compañeros u otras partes del sistema sanitario. No es adecuado ni correcto».

La indignación surgió en la parte del contenido del comunicado en el que aluden a que el papel de los servicios de urgencias hospitalarias (SUH) quedó evidente en la pandemia, dando respuesta, a pesar de las dificultades, pero la situación tensionó los servicios y a las plantillas «mientras que en otros niveles asistenciales no han retomado la dinámica asistencial previa evolucionando hacia una atención cada vez con mayor actividad programada y telefónica». El comunicado también pide que la Atención Primaria asuma su papel de primer escalón asistencial y la atención continuada: "Es inaceptable que haya tiempos de respuesta en este nivel asistencial que lleguen hasta las tres semanas de dilación...es el momento de que todos, sin excepción, arrimemos el hombro. Es nuestra obligación como sanidad y servicio público».

Entre los 12 coordinadores firmantes están los de los hospitales Álvaro Cunqueiro de Vigo y de Pontevedra.

Fuentes consultadas en Atención Primaria señala que este tipo de comunicado ha provocado indignación porque da la sensación de que los profesionales de urgencias hospitalarias tienen problemas con Atención Primaria porque no se cumple con la agenda, como si fuera a la carta con citas telefónicas y programadas «y en realidad tenemos una gran cantidad de consultas sobre demanda o forzadas y nuestra agenda es ilimitada. No tenemos acotado el número de pacientes». Por otro lado, dicen que cuando hay una huelga sanitaria ellos son los únicos que tienen el 100% de mínimos demostrando así su compromiso con la sociedad «cuando no es cierto ya que en Atención Primaria se cumplen mínimos y en los PAC el 100%. Comprometidos estamos todos»..