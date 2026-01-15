El gobierno de Cangas ejecutó al 100% los presupuestos de 2024

El gobierno local pretende sacar adelante los presupuestos de este año. La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, ya tiene fijadas las pautas principales y la intención de entregar en breve un borrador de presupuestos a la oposición: el PP y Alternativa dos Veciños, con propósito de que hagan aportaciones y después discutirlas. Pero tiene claro que la negociación, que la persuasión y el diálogo nada tienen que ver con el sometimiento. Este año, el gobierno local no está tan presionado como cuando sacó adelante los presupuestos de 2024 con la ayuda de Alternativa dos Veciños. Ahora se trabaja con unos presupuestos que fueron ya elaborados con la consigna de que durasen en el tiempo, en la otra ocasión se tenía un presupuestos que databa del año de la pandemia por el COVID, sin margen de maniobra ninguno.

En estos momentos, la concejala de Facenda trabaja con el tesorero municipal con el estado de ejecución de presupuesto del pasado año. La ejecución fue de 19 millones de euros (el 100%), los gastos se situaron en 9 millones y 6 en gastos corrientes, con 5 millones en inversiones, 4,5 millones de los planes de obras y 1 millón de fondos propios. Estos son algunos datos de la ejecución del presupuestos que vieron la luz. Facenda trabaja con 8 millones de aportación del estado y 3 millones de la Xunta de Galicia. El presupuesto del año pasado se bajó en el mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales, sobre todo las deportivas y las infraestructuras, asfaltado y obras de saneamiento. También Xiana Abal llama la atención sobre las partidas estructurales que se llevan una parte importante del presupuesto y que están condenadas a subir, como mantenimiento de ascensores, seguros, gastos de energía eléctrica y contrato para tener a raya a la legionela, entre otros.

Además, el gobierno local tiene que hacer cálculos con la 1,5 millones de euros menos, con los que pensaba contar, por culpa de que la oposición municipal no quiso el año pasado pagar la deuda bancaria. Si se hubiera hecho, se podrían haber utilizado los remanentes de tesorería el pasado año. Al no poder hacerlo, el nuevo presupuesto debe incluir 1,5 millones de euros para pagar la deuda bancaria, es decir se trabaja, de inicio, sin esa importante cantidad. El PP local no está por apoyar al gobierno en unos nuevos presupuestos y AV quiere sacar de ellos tajada en este año preelectoral.