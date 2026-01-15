La exposición A Camelia en Domaio se hace mayor de edad a partir del día 24
La muestra, en el local multiusos, contará con música tradicional
La camelia está intrínsecamente ligada a la parroquia moañesa de Domaio. Sobre todo gracias al «souto» dedicado a esta flor que se puede recorrer y que permite contemplar una multitud de variedades de la misma. A esto se suma la exposición «A Camelia en Domaio» que este mes cumple la friolera de 18 años.
La exposición será el sábado 24 y el domingo 25 de enero en el local multiusos del paseo marítimo de la parroquia. Emplazamiento en el que ya se asentó y en el que cuenta con más público que en el anterior, el pabellón del colegio de la parroquia.
Los cultivadores instalarán sus flores desde las 10.00 horas del sábado 24 y la apertura al público está prevista para las 16.00 horas. La inauguración oficial es a las 17.00 horas y además de los discursos de la Asociación de Mulleres Poza da Moura que organiza el evento se espera la intervención de autoridades y una actuación musical a cargo de las Pandereteiras Salgaritas de Moaña.
El domingo 25 las numerosas variedades de camelia y productos derivados de esta flor se podrán visitar entre las 11.00 y las 14.00 horas de mañana y entre las 16.00 y 20.00 horas en horario de tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»
- Dos heridos leves en un aparatoso accidente en la PO-551 en Bueu
- San Amaro inaugura el nuevo año de romerías
- Una gran mancha de fecales tiñe la playa de Santa Marta y los vertidos no cesan
- El Domaio FC, presente en la Supercopa de España