Cuentacuentos los jueves en la biblioteca de Bueu
La Concellería de Cultura de Bueu organiza durante los jueves del mes de enero sesiones de cuentacuentos para el público infantil. La actividad será a las 18.00 horas en la Biblioteca Torrente Ballester. La actividad está orientada a menores entre 3 y 6 años de edad. El objetivo de esta programación es fomentar entre los más pequeños el hábito de la lectura.
