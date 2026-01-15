Comienza los trabajos para levantar el nuevo muro de cierre del CEIP de San Roque

El muro que cerraba el colegio público de San Roque ya es historia. Ayer cayó bajo la fuerza del martillo demoledor y en parte con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Se trata de una de las demandas más solicitadas por el centro educativo, debido a que su mal estado amenazaba con venirse abajo. Se trata de una inversión de 18.000 euros que servirán para rehacer el muro que llevaba desde la fecha de la construcción del colegio de San Roque, ubicado en la parroquia de Darbo. Según indicó la alcaldesa, el derribo se realizó en un tiempo récord y espera que el nuevo también se construya con la rapidez que requiere la situación. También es cierto que se discute si esta obra debía de ser sufragada con dinero de las arcas municipales o financiadas por la Xunta de Galicia, por considerar que es una obra de su competencia. Por otra parte, desde la Alcaldía también se indica que ya está en activo el personal multiservicios que va a realizar obras de mantenimiento diario y que se afrontan con fondos propios. Araceli Gestido es consciente de que las múltiples deficiencias que hay en los colegios de Cangas y que hay que ir atendiendo poco a poco.

En otro orden de cosas, el gobierno local tiene la intención de contratar un arquitecto por acumulación de tareas. La intención es ayudar a la arquitecta del Plan Especial de Restauración Integral (PERI), Isabel Medraño, que ahora mismo está centrada en la elaboración de proyectos municipales. En cuanto al puesto de delineante que se sacó a concurso oposición y cuyo objetivo principal era ayudar en la elaboración del Inventario de Bienes Municipales, la plaza quedó desierta. Solo aprobó uno, que se había presentado a otra en Pontevedra y escogió esta última.