Chapela pide involucrar a Medio Rural y a la AXI en el problema de los caballos

La concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, es consciente de la problemática que generan los caballos de monte en las carreteras de este municipio, sobre todo en la PO-313, que le une al municipio de Marín, y en donde este martes pasado se produjeron hasta tres avisos por presencia de los equinos en la calzada durante la mañana, entre las 08:00 y las 13:00 horas. En Moaña, la Policía Local atendió en 2024 un total de 84 avisos por presencia de caballos en las carreteras y en 2025 un total de 112, de los que más del 90% correspondieron a avisos en la PO-313. La patrulla, junto a Protección Civil tiene que hacer frente al riesgo de retirar los animales de la carretera que provocan un serio peligro para los conductores y también para estos grupos de emergencia.

Chapela reconoce que el Concello está muy atado de pies y manos para solucionar el problema, pese a la obligación por ley que tienen las administraciones locales de retirar los animales que invaden vías públicas, ya que —dice— carecen de los medios necesarios para apresar en este caso a los caballos, que son de monte y salvajes, y mantenerlos 24 horas bajo custodia para localizar al propietario. Añade que el Concello de Moaña no dispone de un recinto en donde custodiar los caballos, por eso que considera que en la solución a la problemática de la invasión de caballos en la PO-313 deben involucrarse la Consellería de Medio Rural, que es quien autoriza el pastoreo en el monte; y la Axencia de Infraestructuras de la Consellería de Vivenda (AXI) como titular de la carretera PO-313. Hace unos meses, consultaron con el Seprona, que les dio como solución si no aparece el propietario del animal, su traslado a un santuario o refugio como alternativa al sacrificio que contempla la ley y que recordó recientemente Medio Rural en una carta que remitió al Concello de Cangas ante la preocupación de la Guardia Civil por el aumento del problema de los caballos en las carreteras.

En esa carta, Medio Rural confirmaba que en el Registro de Explotaciones de la Dirección Xeral de Producción y Calidade Alimentaria sólo existe en O Morrazo una, perteneciente a la Asociación Cabalar Monte Gagán, con un censo de 66 reses e innumerables propietarios que residen en la zona. En cuanto al pastoreo, sólo la Comunidad de Montes de Santo Tomé de Piñeiro en Marín lo tiene regulado con 74,52 hectáreas para caballos. Coiro y Domaio prohibieron el pastoreo, Moaña no lo tiene regulado y Meira sí, pero para cabras.