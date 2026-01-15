Bueu licita por 187.000 euros el saneamiento y abastecimiento entre A Torre y Castrelo

El proyecto para la dotación de los servicios de abastecimiento y saneamiento entre A Torre y Castrelo, pasando por el lugar Xoalde (Cela), es uno de los de mayor inversión económica del Plan +Provincia 2025 en Bueu, con un presupuesto de 187.000 euros. El proceso de licitación se abre hoy después de que ayer se publicase el correspondiente anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el periodo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 2 de febrero. La obra tiene un plazo de ejecución estimado de tres meses y el proyecto técnico incluye la construcción de una estación de bombeo.

Esta no es la única actuación prevista de manera inminente para la parroquia de Cela. El Plan +Provincia incluye otro tramo de red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, que está en fase de adjudicación. Se presentaron un total de doce empresas y la mejor oferta fue la de Catorvi, a la que se requirió que justificase su propuesta económica por si incurre en una baja desproporcionada (61.183 euros, sin IVA). La aspirante ya presentó la documentación solicitada, que ahora debe ser analizada por la mesa de contratación.