Las bases para juntas de compensación en Bueu, aprobadas sin alegaciones

El modelo de bases para la constitución de juntas de compensación para el desarrollo de actuaciones urbanísticas en Bueu acaba de superar su trámite de información pública sin que se registrase ninguna alegación. Ahora solo resta volver a publicarlas para formalizar su aprobación definitiva y entrada en vigor. El primer proyecto que podría acogerse a estas bases podría ser la ampliación del polígono industrial de Castiñeiras, que afronta la recta final para su aprobación provisional y definitiva por parte de la Xunta de Galicia.

El documento que está a punto de ser aprobado definitivamente se podrá emplear en cualquier unidad de actuación urbanística que requiera la creación de una junta de compensación ya que estas bases están revisadas y avaladas por los técnicos del departamento de Urbanismo y Secretaría del Concello. Su elaboración era un compromiso adquirido por el gobierno local con Aprointer, la agrupación de empresarios y propietarios de terrenos que impulsa la expansión del polígono industrial de Castiñeiras.

Las bases elaboradas desde la administración local permitirán agilizar trámites y ahorrar tiempo porque ya no será necesario redactar una propuesta específica para cada proyecto urbanístico. La junta de compensación agrupa a todos los propietarios de terrenos afectados por un desarrollo urbanístico y sus objetivos aparecen detallados en este modelo tipo: ordenar la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se derivan del proyecto urbanístico entre los integrantes de la junta; fijar los criterios de valoración de las fincas aportadas y de las parcelas finalmente resultantes; establecer los criterios que resulten aplicables para adjudicar esas parcelas; determinar las cuotas de urbanización a las que deberá hacer frente cada propietario integrado en la junta de compensación para hacer frente a los gastos del desarrollo urbanístico; y definir las reglas para la distribución de beneficios y cargas de la junta, así como los de su liquidación.

Estreno con el polígono de Castiñeiras

El concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, confía en que estas bases se puedan estrenar con la ampliación del polígono de Castiñeiras. «Sabemos que é unha tramitación moi complexa, pero confiamos poder iniciar ao longo deste ano o proxecto de compensación», manifiesta.Villanueva defiende la necesidad de afrontar cuanto antes el crecimiento del parque empresarial. «É un motor económico e de futuro, tanto porque axudará a crear emprego como a fixar poboación no noso municipio», argumenta. El desarrollo del ámbito además supondrá para el Concello de Bueu nuevos viales, zonas verdes, parcelas para equipamientos públicos y aprovechamientos urbanísticos.

Precisamente otro de los objetivos fijados para este 2026 es la venta de los terrenos que el consistorio tiene al lado del astillero de Nodosa, que suman casi 2.900 metros cuadrados. Unos ingresos que quedarán afectados al Patrimonio Municipal do Solo (PMS).