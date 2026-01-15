La baliza para los automóviles ya está operativa por todo Morrazo.

Fue un alumbramiento propio de aquella ilustre película de Berlanga: La escopeta nacional, cuando el personaje que interpreta Saza de vendedor de porteros automáticos acudía a la cacería del marqués de Leguineche con el propósito de convencer al ministro de turno.

El PP quiere un solo rival: el BNG

Sigue empeñado el PP en no hablar del PSOE. No lo menciona en sus notas contra el gobierno y pone siempre el foco en el BNG, otorgándole todo el protagonismo. Pero no se equivoquen, no es para salvarlo de nada, sino para cargar las tintas contra el BNG en su afán, ya a nivel de Galicia, de que el PSOE no cuenta, que no es el rival al que hay que ganar, que hay que mantenerlo en el anonimato para así llegar a unas elecciones de un PP contra un BNG, como fórmula para evitar alianzas que puedan impedir que el PP vuelva a gobernar las elecciones.

Algunos partidos, a vueltas ya con las listas

Nos cuentan al oído que hay partidos en Cangas que ya están trabajando en las listas y que acuden a caladeros de otros municipios porque aquí no encuentran voluntarios para presentarse. Sorprende que sea tan temprano cuando se empiece a trabajar ya en esto, que es algo que casi siempre se deja para el final, sobre todo en contiendas electorales, para la que faltan dos años. Pero lo cierto es que hubo contactos y ya hablaremos de ellos.