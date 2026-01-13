La Xunta limpia el castro de Domaio y el Concello espera por su titularidad

El castro de Montealegre, en Domaio (Moaña), lleva cinco años cerrado al público pese a que su excavación arqueológica obligó en su día a una ampliación pionera del túnel de la autovía para preservarlo. Tras aquella intervención, el yacimiento volvió a ser objeto de estudios sobre el terreno y se acometieron labores de señalización y limpieza. Sin embargo, desde entonces quedó pendiente la cesión de los terrenos por parte de la Consellería de Infraestruturas al Concello, y la maleza fue cubriendo de nuevo las estructuras, tal y como denunció en varias ocasiones la Plataforma Salvemos o Castro.

La situación empieza a moverse. Según ha podido saber FARO, y una vez resuelto el problema de los accesos, la Xunta ejecutó a finales de 2025 la limpieza y puesta a punto prometidas, un paso previo a la propuesta de cambio de titularidad para que el castro pase a ser gestionado por el Concello. Los trabajos se realizaron con personal de la empresa pública de servicios agrarios Seaga. Durante cuatro días se retiró la vegetación de los caminos y la que cubría las estructuras del antiguo poblado galaico-romano, datado entre los siglos I a. C. y I d. C. Además, se repararon varias vallas de madera. La actuación se demoró, en parte, porque fue necesario contar con el visto bueno de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para el conjunto de tareas planteadas.

El recuperado empedrado de acceso al poblado. / | S. Álvarez

Por el momento, el Concello todavía no ha recibido el acuerdo de cesión de la titularidad del yacimiento, que implicaría asumir su mantenimiento y promover su apertura para que vecinos y visitantes puedan recorrerlo, sumando otro atractivo al patrimonio histórico del municipio. En verano, el BNG llevó este asunto al pleno de Moaña y al Parlamento gallego para reclamar el desbroce y pedir a la Xunta que agilice el cambio de titularidad. La cesión podría formalizarse por un periodo de cuatro años con renovaciones.

Uno de los tramos de valla de seguridad renovados. | S. Álvarez

En total, durante las intervenciones arqueológicas se sacaron a la luz cinco grandes estructuras, identificadas como viviendas, talleres o almacenes.